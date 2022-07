SVP-Bezirk Bozen Stadt und Land stellt sich hinter Bezirksobmann Dieter Steger

Der neue SVP-Bezirksobmann, Senator Dieter Steger ging in seinem Bericht auf die jüngsten Geschehnisse in Rom ein: Er bedauerte den Fall der Regierung – und betonte, dass es mit Ministerpräsident Mario Draghi stets eine konstruktive Zusammenarbeit gegeben habe. Trotz technischer Regierung sei es gelungen, auch autonomiepolitische Agenden weiterzubringen.SVP-Obmann Philipp Achammer meinte, dass die Südtiroler Volkspartei auch in Rom weiterhin verantwortungsvolle Politik betreiben werde – und nun geschlossen in den entsprechenden Wahlkampf gehen müsse. Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher bedauerte das Scheitern der Regierung – die zu einer großen autonomiepolitischen Unsicherheit führt: Vieles bliebe nun liegen.Sowohl SVP-Obmann als auch Landeshauptmann lobten den bisherigen Einsatz von Senator Dieter Steger in Rom – und meinten, ihn mit voller Kraft weiter unterstützen zu wollen, sodass er seine erfolgreiche parlamentarische Arbeit fortführen könne.