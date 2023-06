SVP-Bürgermeister wollen Widmann halten

Foto: © DLife/Matteo Groppo

SVP-Obmann und Bezirksobleute gegen ein „kleines Edelweiß“ für Thomas Widmann

Der Bürgermeister von Brenner,, meint: „Es muss möglich sein, in der Partei kritische Geister nicht nur zu halten, sondern sie auch leben und sich entfalten zu lassen. Das war immer die SVP und das soll sie auch in Zukunft sein.“ In der Vergangenheit habe es zwar auch Parteiaustritte gegeben.Viel öfter sei es aber zu einer friedlichen Zusammenarbeit gekommen, weil man sich inhaltlich bei Themen, über die unterschiedliche Meinungen herrschten, „ausgestritten“ habe – zwischen den Richtungen, aber auch zwischen den Persönlichkeiten. „Eine solche Partei wünsche ich mir – und wenn sie momentan nicht da ist, dann wünsche ich sie mir zurück“, meint Alber.Der Lananer Bürgermeisterwürde es „sehr bedauern, wenn Thomas Widmann der Edelweiß-Familie verloren gehen würde. Widmann hat in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass er enorm viel für unser Land leisten kann und als einer der ganz wenigen in schwierigen Situationen seinen Mann steht.Dass er nicht immer mit allen Dingen in der Partei und mit der Regierung einverstanden war und ist, spricht für seinen kritischen Geist. Genau solche Politiker braucht man, wenn man ein Land weiterentwickeln und zukunftsfähig gestalten will. Nur Mainstream und nur Mehrheitsmeinung sind in so einem Fall zu wenig“, betont Stauder.„Es wird bei den kommenden Landtagswahlen wahrscheinlich auf jede einzelne Stimme ankommen, um eine tragfähige Landesregierung bilden zu können. Es zeugt nicht von Führungsstärke und Verantwortungsbewusstsein, wenn man persönliche Befindlichkeiten und Animositäten über das Wohl der Partei und des Landes stellt“, kritisiert Stauder.„Das Beste wäre, wenn Widmann auf der SVP-Liste wäre und der Bürger soll dann entscheiden, ob er noch gewollt ist als Landtagspolitiker“, sagt der Olanger Bürgermeister. „Die Wähler sollten entscheiden – nicht die Funktionäre.“ Widmann sei ein Macher – „und bei der Mobilität war er Vorreiter“. Widmann habe zudem viele Freunde und Anhänger.„Es wäre schade, Leute wie Thomas Widmann zu verlieren“, sagt auch der Kurtiniger Bürgermeister„Grundsätzlich sollte man immer schauen, die Leute mit einzubinden – wenn jemand geht, ist es immer negativ. Wenn wir uns aufspalten oder Leute gehen, ist es nie gut für die Partei. Wir müssen versuchen, zu vereinen und nicht zu trennen – das gilt auf Gemeindeebene wie auf Landesebene. Als Bürgermeister habe ich immer versucht, zusammen zu halten und zusammen zu schweißen undzu trennen. Mein Appell lautet: Ruhe in die Partei zu bringen und zusammen zu stehen. Wenn jemand geht, ist es ungut. Die Kunst der Politik ist es, Kompromisse zu finden.“„Jene Herren in der Partei, die ein Problem miteinander haben, sollten sich zusammensetzen“, meint der Trudner Bürgermeister. „In der Politik muss man zusammenschauen, wenn man weiterkommen will. So viel Verantwortungsbewusstsein und gegenseitigen Respekt sollten die betroffenen Personen haben. In einer Sammelpartei sollten und müssenPlatz haben – eine zweite Liste würde nur noch mehr Verunsicherung bringen“, meint Epp.Der Brunecker Bürgermeisterbetont: „Eine Sammelpartei muss grundsätzlich offen sein für alle.“ Er wolle sich aber nicht einmischen.Obmann Philipp Achammer und die Bezirksobleute haben einer 2. SVP-Liste gestern allerdings eine klare Absage erteilt (Hier lesen Sie mehr dazu).