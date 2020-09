SVP-Debakel in Meran: Rösch knapp vor Dal Medico – Stampfl nur auf Platz 3

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Bei den Gemeinderatswahlen am Sonntag und Montag machten dem amtierenden Bürgermeister Rösch gleich 8 Kandidatinnen und Kandidaten das Amt streitig. Ganz nahe auf die Pelle gerückt ist ihm Dario dal Medico, der von der Lista Civica und der Alleanza per Merano unterstützt wurde.Rösch, der auch von Team K und Linke unterstützt wurde, erhielt 4.783 Stimmen (28,4 Prozent), Dal Medico hingegen 3860 Stimmen (22,9 Prozent). Richard Stampfl liegt mit 3642 Stimmen und 21,6 Prozent auf Platz 3. In einem Statement gegenüber STOL zeigt er sich enttäuscht und traurig.Die Stichwahl zwischen Rösch und Dal Medico findet am 4. Oktober statt.Hier ein Statement von Dal Medico.Schon 2015 wurden in der Passerstadt Stichwahlen abgehalten: Damals konnte sich Paul Rösch schließlich mit 60,7 Prozent der Stimmen gegen Gerhard Gruber von der SVP durchsetzen.30.709 Wahlberechtigte konnten am Sonntag und Montag ihre Stimme abgeben: 262 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich in 12 Listen aufstellen lassen. Die Wahlbeteiligung in Meran lag bei 57,28 Prozent.Nach den Wahlen 2015 waren die Sitze in Meran wie folgt vergeben: 9 Sitze gingen an die SVP, 8 an die Grünen, 5 an „La Civica per Merano – Balzarini Sindaco“, 4 an „Alleanza per Merano con Zaccaria Sindaco“, jeweils 2 Sitze an den PD, die Lega Nord Merano Meran Salvini und den Movimento 5 Stelle sowie jeweils ein Sitz an die „Ökosoziale Linke Sinistra Ecosociale“, die Süd-Tiroler Freiheit, die Bürger Union für Südtirol und die Freiheitlichen.

stol