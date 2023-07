SVP: Deeg, Markart und Renzler für die Generation 60+

Bei der kürzlich stattgefundenen Sitzung hat der Landesausschuss der Generation 60+ das Kandidaten-Team der SVP für die kommenden Landtagswahlen gekürt: Waltraud Deeg, Annemarie Markart und Helmuth Renzler erhalten im Landtagswahlkampf die Unterstützung der Generation 60+.„Seniorenlandesrätin Waltraud Deeg konnte in den letzten Jahren große Akzente für die Generation 60 + setzten und Landtagsabgeordneter Helmuth Renzler hat sich als Rentenexperte für die Belange der Senioren eingesetzt. Als neue Kandidatin der Generation 60 + kommt Annemarie Markart hinzu. Sie ist Gastwirtin des Theater Cafés in Bozen und war mehrere Jahre im Präsidium des Theaterverbandes tätig. Allen 3 Kandidaten sind die Interessen der Generation 60 + ein großes Anliegen,“ erklärt der Vorsitzende der Generation 60+, Otto von Dellemann.„Eine gute Vertretung der Generation 60+ in den verschiedenen politischen Gremien ist und bleibt eine Hauptaufgabe unserer Organisation. Es ist unser Ziel die Stimme der Generation 60+ im künftigen Landtag zu stärken. Wir werden daher unser Kandidatenteam im Wahlkampf mit ganzer Kraft unterstützen, damit sie mit einem guten Ergebnis in den Landtag einziehen und dann die Belange der älteren Generation bestmöglich vertreten können“, so Otto von Dellemann. Neben unsere Kandidaten auf Landesebene: Deeg, Markart und Renzler steht es den Bezirksgremien der Generation 60+ frei, zusätzlichen Kandidaten aus ihren eigenen Reihen im eigenen Bezirk zu unterstützen.