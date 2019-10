SVP: Digitale Plattform für die Basis

Das Edelweiß im Herzen – und die SVP am Bildschirm oder Handy: Mit der digitalen Plattform „SVP Online“, die am Samstag den Ortsobleuten präsentiert wird, will die SVP ihre Funktionäre und Mitglieder aufwerten und sich für Interessierte öffnen.