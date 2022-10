SVP: „Entscheidung fällt heute Mittag kurzfristig“

Achammer: „Werden uns nach Regierungserklärung mit unseren Parlamentariern austauschen“

Klares Bekenntnis zum Schutz der Autonomie – dann Enthaltung

Nach der Regierungserklärung von Giorgia Meloni findet heute in der Kammer und morgen im Senat das Vertrauensvotum statt. Ein Ja wird es von der SVP nicht geben. (STOL hat berichtet.) Nachdem die Tendenz aber wochenlang in Richtung eines Nein ging, gibt es nun aber eine vorsichtige Öffnung in Richtung Enthaltung. Grund sind Signale aus Rom, wie der Tweet von Außenminister Tajani, über die Wiederherstellung verlorener Kompetenzen seit 1992 zu reden. Und die Einladung von Regionenminister Calderoli nächste Woche, den Stand der Autonomie zu besprechen und 2 Durchführungsbestimmungen (Ehrenamt, Sprache bei öffentlichen Wettbewerben) zu genehmigen.„In Vergangenheit hat es – im Besonderen von Vertretern der Partei Fratelli d’Italia – immer wieder Aussagen und Stellungnahmen gegeben, die gegen das, was uns als Minderheit und Autonomie wichtig ist, gerichtet waren und die wir als Südtiroler Volkspartei nach wie vor ganz entschlossen ablehnen. Auf Grund dieser Erfahrungen war es für uns als Südtiroler Volkspartei klar, dass wir einer Regierung Meloni das Vertrauen nicht aussprechen werden. Zudem muss vorausgeschickt werden, dass wir uns mit unserer parlamentarischen Vertretung immer entsprechend unserer Überzeugung und unserer Werte hinsichtlich der Gleichstellung von Mann und Frau sowie der europäischen Grundwerte aussprechen werden. So, wie wir es schon seit jeher als Südtiroler Volkspartei getan haben“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer.Was nun das Abstimmungsverhalten im Hinblick auf die Vertrauensabstimmung zur Regierung Meloni betrifft, so werde die SVP so vorgehen, wie die Partei schon in Vergangenheit in derartigen Situationen vorgegangen sei: „Wir werden die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin Meloni im Parlament abwarten. Wir werden ihre Aussagen im Hinblick auf die Südtirol-Autonomie genauestens bewerten und dann entscheiden, ob diese entsprechende positive Signale beinhaltet oder eben nicht.“Sollte es hierbei ein klares Bekenntnis zum Schutz und zur Wiederherstellung der Südtirol-Autonomie geben, dann sei man bereit, der Regierung mit der parlamentarischen Vertretung nicht von vornherein das Misstrauen auszusprechen: „uns mit unserer Stimme zu enthalten“.„Diese Enthaltung ist als ein Abwarten zu verstehen und in der weiteren Parlamentsarbeit würden wir in diesem Fall das Verhalten der Regierung bewerten und von Maßnahme zu Maßnahme und unter Wahrung unserer Werte entscheiden“, schreibt Achammer – STOL hatte bereits aus der Sitzung berichtet. „Dieser Vorschlag wurde vom Landeshauptmann und mir gemeinsam dem Parteiausschuss vorgelegt und hat eine breite Zustimmung unter den Mitgliedern erhalten“, so Achammer.Wie berichtet, hatten sich 59 Mitglieder bei 4 Enthaltungen und einer Nein-Stimme für die Annahme dieses Vorschlags ausgesprochen. „Wir werden uns morgen nach der Regierungserklärung gemeinsam mit unseren Parlamentariern austauschen. Wir werden uns beraten und dann entscheiden, ob die vom Parteiausschuss festgelegten Voraussetzungen für eine Enthaltung gegeben sind oder eben nicht“, sagt SVP-Obmann Philipp Achammer.