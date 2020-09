SVP erobert Bürgermeisteramt in Prad zurück

Der bisherige Gemeinderat Rafael Alber konnte 931 Stimmen auf sich vereinen und kam somit auf 48,8 Prozent. An Karl Bernhart gingen 685 Stimmen (35,9 Prozent), an Alfred Theiner 293 Stimmen (15,3 Prozent).3308 Wahlberechtigte waren am Sonntag und Montag zu den Urnen gerufen worden, 63,68 Prozent machten von diesem Recht Gebrauch.Sie konnten zwischen 59 Kandidatinnen und Kandidaten der SVP sowie der Listen „Gemeinsam für Prad“ und dem „Freien Bündnis Prad“ wählen.In den vergangenen 5 Jahren stellte die SVP 9 der 18 Gemeinderäte, die „Bürgerliste Prad“ 7 und die Süd-Tiroler Freiheit 2.

stol