SVP: „Fatale Ungewissheit ein Jahr vor Landtagswahl“

Stauder bringt Steger und Dorfmann ins Spiel

„SVP braucht eine klare Strategie“

Für 3. Dezember geplant, rutscht der Offenbarungseid des Landeshauptmann, ob er 2023 erneut ins Rennen geht, auf 17. Dezember. Sauer ist der Unterlandler Bezirksobmann. „Es ist höchste Zeit, dass sich der Landeshauptmann entscheidet. Jeden Tag neue Spekulationen, so geht das nicht mehr. Ich bin ein Kompatscher-Fan, aber jetzt heißt es: Ja oder Nein.“ Aus dem ständigen Hin und Her steige Kompatscher selbst nicht gut aus. „Das hat er nicht nötig.“Kein Blatt vor den Mund nimmt sich der Lananer Bürgermeister. „Einmal Ja, einmal Nein, einmal Vielleicht. Die Außenwirkung ist fatal, und die Verunsicherung groß. Es ist Zeit, dass wer Verantwortung trägt, die Verantwortung übernimmt, sich zu entscheiden. Eine ganze Partei aus persönlichen Gründen in Geiselhaft zu nehmen, geht nicht“, so Stauder. Sollte Kompatscher Nein sagen, müsse sich die Partei neu orientieren. Alternativen seien bei „Verantwortungsträgern in Rom und Brüssel, wie Herbert Dorfmann oder Dieter Steger zu suchen.“Die Angesprochenen allerdings lassen sich nicht aufs Glatteis führen. „Kompatscher ist unser Kandidat. Zu ihm gibt es keinen Plan B“, meint. Der gesamte Bezirk Bozen, dessen Obmann Steger ist, stehe hinter Kompatscher. „Nachfolgediskussionen führe ich nicht“, stellt Europaparlamentarierklar. Das Amt des Landeshauptmanns sei schwer genug. „Das muss Arno Kompatscher selbst entscheiden, und ich respektiere es, wie auch immer seine Entscheidung ausfällt.“ Eine Kandidatur als SVP-Spitzenkandidat sei für ihn kein Thema. „Und ich wüsste nicht, warum sie eines sein sollte“, blockt Dorfmann ab.Abwartend gibt sich der Pusterer Bezirksobmann. „Wir harren der Dinge und warten alle auf eine Entscheidung.“ Diese müsse zeitnah erfolgen. „Es fehlt weniger als ein Jahr bis zur Landtagswahl“, so Durnwalder.Klarer Rückenwind für den Landeshauptmann kommt aus dem Westen. Der Großteil der Bürgermeister und der Bevölkerung wünsche sich eine erneute Kandidatur von Arno Kompatscher und stehe hinter ihm, sagt die Burggräfler Bezirksobfrau. Allerdings gehe es um mehr. Die SVP brauche eine klare Strategie für die Landtagswahl 2023. Die Zeit dränge. Ein Jahr ist kurz.