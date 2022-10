SVP-Fraktionsvorsitz bleibt in weiblicher Hand

Damit bleibt Dieter Steger als einziger der SVP-Mandatare einfacher Kammerabgeordneter ohne zusätzliches Amt.Bis gestern Vormittag hatte es dabei ganz danach ausgesehen, als ob Gebhard ihr Amt, das sie in der letzten Legislatur innehatte, abgeben müsse. Zwar hatte sich bereits abgezeichnet, dass Manfred Schullian, der am Dienstag zum Vorsitzenden der gemischten Fraktion in der Abgeordnetenkammer gewählt worden war, nicht mehr als Sprecher der SVP-Fraktion in Frage kommen würde. Doch Steger hatte sehr wohl großes Interesse am Fraktionsvorsitz bekundet.Mit diesem Interesse sollte er dann aber alleine bleiben. „Sowohl Schullian als auch Manes waren der Meinung, dass ich das Amt als SVP-Fraktionssprecherin weiterführen soll“, sagt eine glückliche Renate Gebhard. „Im Sinne der Kontinuität ist die Wahl auf mich gefallen.“ Als Fraktionsvorsitzende ist Gebhard nun automatisch auch Schullians Vize in der gemischten Fraktion und dort auch Sprecherin der Volkspartei. Ihre Rolle sieht sie, wie bisher auch, „als Bindeglied zwischen Rom und der Partei in Bozen“.In der Partei werde am Montag wohl auch entschieden, wie die SVP sich bei der Vertauensabstimmung zur neuen Regierung verhalten wird. „Warten wir einmal ab, wie die Ministerliste ausfällt und entscheiden dann“, sagt Gebhard. „Das haben wir in Vergangenheit auch immer so gemacht.“ Immerhin sei es eine Entscheidung strategischer Natur, ob man sich enthalte oder gegen die Regierung stimme. Denn eines sei jetzt schon klar: Für die SVP und ihre Abgeordneten werden es schwierige 5 Jahre.