SVP-Frauen: Renate Gebhard an der Spitze bestätigt

Zahlreiche Gäste waren zur Landesversammlung gekommen. - Foto: © Markus Perwanger

„Frau. Macht. Politik.“: Unter dieses Thema hatten die SVP-Frauen ihre diesjährige Landesfrauenversammlung am Samstag in Bozen gestellt. Dabei ist die Kammerabgeordnete Renate Gebhard zum dritten Mal zur Vorsitzenden der Frauenbewegung gewählt worden. „Liebe Frauen, lasst uns Politik machen. Lasst uns gemeinsam Politik machen. Frauenpolitik, für die Frauen und für die gesamte Gesellschaft“, bedankte sich die alte und neue SVP-Landesfrauenreferentin für das Vertrauen.In ihrer Rede sprach Gebhard die aktuellen Herausforderungen an und gab klar das gemeinsame Ziel vor. „Wenn wir etwas erreichen wollen, wenn wir mehr erreichen wollen, dann müssen wir mehr werden“, unterstrich die SVP-Landesfrauenreferentin, „und zwar dort, wo die Entscheidungen fallen, an den Schalthebeln der Macht“, spornte Renate Gebhard die Frauen dazu an, sich bei den anstehenden Landtagswahlen einer Kandidatur zu stellen.Bei einem kurzweiligen Rückblick auf die Anfänge der SVP-Frauenbewegung – die erste Landesfrauenversammlung fand im Jahr 1972, 6 Jahre nach der Gründung der Bewegung, statt – erzählte die ehemalige Landtagspräsidentin Rosa Franzelin mit der einen und anderen Anekdote aus der bewegten Anfangszeit und stellte auch Parallelen zu heute her.Die bayerische Staatsministerin und Vorsitzende der Frauen-Union (CSU), Ulrike Scharf, stimmte in einer Videobotschaft die SVP-Frauen auf die Landtagwahlen im nächsten Herbst ein, denn „nach der Wahl ist vor der Wahl.“Die Versammlung war dabei für die Frauen in der Südtiroler Volkspartei aus allen Landesteilen eine gute Möglichkeit, ihre Gemeinschaft zu pflegen, sich auszutauschen und ihr politisches Netzwerk zu stärken.