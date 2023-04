SVP-Frauen: „Zusammenschluss gegen Gewalt“

Neue Dimension der Jugendgewalt

Gipfel für sichere Städte und Wege aus der Gewalt

Ein 18-Jähriger, der am helllichten Tag im Zentrum von Bozen niedergestochen wird, nur wenige Tage, nachdem ein 20-Jähriger von einer Jugendgruppe vor einem Meraner Gastlokal brutal verprügelt worden ist - Aggressivität und Gewalt unter Jugendlichen nehmen zu - auch in Südtirols Ballungszentren.„Es ist erschreckend, aber nicht mehr abzustreiten: Bozen und Meran sind für unsere jungen Menschen derzeit nicht wirklich sicher“, formuliert es die SVP-Landesfrauenreferentin Renate Gebhard.Landesfrauenreferentin-Stellvertreterin Magdalena Perwanger, die in Bozen aufgewachsen ist und arbeitet, unterstreicht: „Wenn junge Menschen untertags in belebten Straßen gewaltsam verprügelt und niedergestochen werden, ist dringender Handlungsbedarf gegeben“.Sie verweist auf die Dimension der jüngsten Vorfälle und zeigt sich insbesondere auch hinsichtlich der Häufigkeit der Vorfälle und des jungen Alters der Täter besorgt. „Insbesondere als Frau hat man abends Angst, durch die Stadt zu gehen. Manche Gegenden meidet man sogar tagsüber, wie beispielsweise das Bozner Bahnhofsareal. Für die Stadtbewohner und Pendler ist das ein ernstes Problem.“Auch die Zerstörungswut der Jugendlichen habe eine neue Dimension erreicht. Stellvertreterin Beatrix Burger aus Meran ist über die jüngsten Ereignisse entsetzt. „Vandalismus an öffentlichen Gebäuden, in Spielplätzen und Schulhöfen gibt es schon länger“, weiß Burger, die als Grundschullehrerin in Meran arbeitet, zu berichten. „So immense Schäden wie das Zerstören von Linienbussen und das mehrmalige Unterwassersetzen eines Mittelschulgebäudes können nicht toleriert werden. Die zumeist minderjährigen Straftäter müssen verstärkt begleitet werden, dies kann nur durch eine Aufstockung der Ressourcen in den Sozial- und Jugenddiensten gewährleistet werden. Außerdem soll überlegt werden, wie der verursachte Schaden von den Jugendlichen selbst wiedergutgemacht werden kann. Sie könnten in sozialen Projekten gemeinnützige Arbeit leisten“, schlägt sie abschließend vor.„Der Schutz vor Gewalt fordert uns alle“ so die SVP-Frauen. Die Frauen in der Südtiroler Volkspartei verlangen daher, dass Ordnungskräfte, Jugendorganisationen, Sozialdienste, Schulführungskräfte, Einrichtungen für Integration sowie Vertreter und Vertreterinnen der Politik und nicht zuletzt der Familien und der Vereine bei einem Sicherheitsgipfel an konkreten Maßnahmen arbeiten, um das Phänomen nicht nur wirksam zu bekämpfen, sondern auch vermehrt in eine sinnvolle Prävention zu investieren.„Wir wollen, dass unsere Städte wieder sicher werden, aber auch, dass unsere Jugendlichen aufgefangen werden und einen Weg aus der Spirale der Gewalt finden,“ so Gebhard, Perwanger und Burger abschließend, die bereits Quästor Giancarlo Pallini um eine Aussprache gebeten haben.