SVP-Generation 60+: „Respekt und Dank am Vatertag“

Vorsitzende der SVP-Generation 60+, Otto von Dellemann

„Der Vatertag sollte zum Anlass genommen werden, den Vätern und Großvätern an diesem Tag besonders zu danken und ihnen die gebührende Wertschätzung und den Respekt für das, was sie für uns getan haben, auch zum Ausdruck zu bringen “, betont von Dellemann.„Väter tragen zum emotionalen Wohlbefinden ihrer Kinder bei, indem sie ihnen Sicherheit, Geborgenheit und Liebe vermitteln. Die liebevolle und unterstützende Beziehung eines Vaters zu seinen Kindern trägt zum Selbstwertgefühl und Vertrauen der Kinder bei und stärkt sie“, so von Dellemann.„Ich wünsche mir, dass alle Väter und Großväter sowie die Kinder und Enkel die Zeit, die sie miteinander verbringen können, bewusst nutzen, schätzen und dies nicht nur am Vatertag . Zudem würde es die Generation 60+ sehr begrüßen, wenn der Josefitag – wie zur Zeit wieder angedacht und diskutiert – zu einem offiziellen Feiertag in Südtirol werden würde,“ so Otto von Dellemann.