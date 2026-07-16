Auf Einladung von Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf und Landesgeschäftsführer Christoph Schultes nahm am vergangenen Samstag eine Delegation der SVP-Generation 60+ am Landestreffen des Tiroler Seniorenbundes in Tarrenz teil. <BR \/><BR \/>Der Delegation gehörten Landesvorsitzender Otto von Dellemann, die Bezirksvorsitzende des Burggrafenamtes, Traudi Götsch, sowie der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Eisacktales, Johann Gasser, an.<BR \/><BR \/>In ihrer Festansprache hob Landesobfrau Patrizia Zoller-Frischauf die zentrale Rolle der älteren Generation für Gesellschaft und Politik hervor. Sie betonte, dass Seniorinnen und Senioren bei allen politischen Entscheidungen, die ihre Lebensrealität betreffen, aktiv eingebunden werden müssen. <BR \/><BR \/>Eine zeitgemäße Seniorenpolitik könne nur gemeinsam mit den Betroffenen gestaltet werden. Dabei sei Seniorenpolitik ein umfassendes Querschnittsthema, das zahlreiche Lebensbereiche wie soziale Sicherheit, Gesundheit, Mobilität, Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe betrifft.<BR \/><BR \/>Der Landesvorsitzende der SVP-Generation 60+, Otto von Dellemann, unterstrich die Bedeutung des Treffens: „Es ist uns eine besondere Ehre, an diesem Landestreffen teilnehmen zu dürfen. Die historisch gewachsene Verbundenheit zwischen Nord- und Südtirol wird durch persönliche Begegnungen und den regelmäßigen Austausch weiter gestärkt.“ <BR \/><BR \/>Der kontinuierliche Dialog festige nicht nur die gemeinsamen Tiroler Wurzeln, sondern bilde auch die Grundlage für zahlreiche gemeinsame Initiativen und eine noch engere Zusammenarbeit im Interesse der älteren Generation.