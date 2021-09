Altlandeshauptmann Luis Durnwalder wird 80

Mindestens 2 Generationen von jungen Südtirolern kannten gar keinen anderen Landeshauptmann als ihn: „Den Luis.“ Fast 25 Jahre lang regierte Luis Durnwalder Südtirol - von 1989 bis 2014. Er prägte eine Ära, führte das Land durch bewegte Zeiten und in den wirtschaftlichen Aufschwung, der bis heute anhält. Macher, Machtmensch und Unverwechselbarer. Letzteres ist er bis heute geblieben. Am heutigen Donnerstag wird Durnwalder 80 Jahre alt.SVP-Obmann Philipp Achammer wünscht Alt-Landeshauptmann Luis Durnwalder im Namen der großen Gemeinschaft der Südtiroler Volkspartei alles Gute zu seinem 80. Geburtstag: „Er ist einer der ganz, ganz Großen in unseren Reihen.“ Vor 4 Jahren ist ihm für seine Verdienste das Goldene SVP-Ehrenzeichen verliehen worden.Ab 1969 als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Pfalzen, ab 1973 als Abgeordneter im Südtiroler Landtag, ab 1978 als Mitglied der Südtiroler Landesregierung, ab 1989 als Landeshauptmann von Südtirol: „Luis Durnwalder hat sich um unser Land verdient gemacht – so wie sein Vorgänger an der Landesspitze, Silvius Magnago“, würdigt SVP-Obmann Philipp Achammer.Als beliebter „Landesvater“ sei auch über die Landesgrenzen geschätzt worden. Seine Popularität ist auch nach dem Ende seiner letzten Amtszeit ungebrochen: „Noch immer ist er ein gerne gesehener Gast bei Veranstaltungen, bei denen seine Erzählungen interessant verfolgt werden. Und auch auf seine Meinung wird immer noch gehört.“„Wir wünschen Luis Durnwalder alles erdenklich Gute zu seinem 80. Geburtstag am 23. September 2021“, sagt Philipp Achammer: „Vor allem viel Gesundheit – und Freude mit seiner Familie.“ Die Südtiroler Volkspartei zähle auch weiterhin auf die Erfahrung und Unterstützung des Trägers des Goldenen SVP-Ehrenzeichens, der höchsten zu verleihenden Ehrung der Südtiroler Volkspartei (diese ist bislang lediglich an Silvius Magnago, Alois Mock und Roland Riz vergeben worden).„Wir freuen uns mit Luis Durnwalder, dass er seinen 80. Geburtstag voller Energie und Tatendrang begehen kann“, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die Gesundheit sei ein großes Geschenk. „So wünschen wir unserem langjährigen Landeshauptmann, dass er weiterhin mit viel Freude seinen vielfältigen Interessen nachgehen und die Zeit mit seiner Familie genießen kann“, so Kompatscher.Landeshauptmann Kompatscher würdigt die Leistungen Durnwalders in dessen langer Amtszeit. „Dass Südtirol heute so gut dasteht, ist vor allem auch das Verdienst Luis Durnwalders und seiner Mitstreiter sowie einer guten Verwaltung“, führt Kompatscher aus. „Unser Land hat Luis Durnwalder, der sich über Jahrzehnte mit ganzer Kraft für Südtirol eingesetzt hat, viel zu verdanken.“Als Zeichen der Wertschätzung seines Einsatzes für die Schwächeren in der Gesellschaft und in der Entwicklungshilfe übermittelte Landeshauptmann Kompatscher ein sehr persönliches Geschenk: Bienenstöcke für eine Bauernfamilie in Afrika. “Für junge Bauerntöchter und -söhne in Afrika, die kein eigenes Land besitzen, bedeuten Bienen die Chance auf ein sicheres Einkommen„, erklärt Kompatscher. “Bienenstöcke liefern genug Honig, um eine Familie zu ernähren, und sind im Sinne der Nachhaltigkeit ein verbindendes Zeichen.„Luis Durnwalder wurde am 23. September 1941 in Pfalzen geboren. Der Agrarwissenschaftler war von 1968 bis 1979 Direktor des Südtiroler Bauernbundes. Von 1969 bis 1973 leitete er als Bürgermeister die Geschicke von Pfalzen und wurde 1973 in den Südtiroler Landtag gewählt.Zunächst Regionalassessor für das Grundbuch, wurde Luis Durnwalder 1976 zum Vizepräsidenten des Südtiroler Landtages gewählt. Von 1979 bis 1989 war Durnwalder im Kabinett Magnago Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei. Am 17. März 1989 wurde Luis Durnwalder zum Landeshauptmann von Südtirol gewählt und füllte dieses Amt 25 Jahre lang aus.

stol/lpa