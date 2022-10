SVP gratuliert Mattle und dankt Platter

„Wir gratulieren dem neuen Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle und seinem Team und wünschen viel Kraft für die anstehenden Aufgaben“, gratuliert Obmann Philipp Achammer im Namen der Südtiroler Volkspartei.„Ein Dankeschön geht an den Vorgänger Günther Platter, der 14 Jahre lang die Geschicke des Bundeslandes Tirol geleitet hat – und stets ein verlässlicher Ansprechpartner für das Land Südtirol gewesen ist“, so die SVP in einer Aussendung.„Anton Mattle ist absolut kein neues Gesicht, schließlich gehört er seit 2003 dem Tiroler Landtag an“, sagt Philipp Achammer. Ab Mai 2021 zeichnete der ehemalige Bürgermeister von Galtür als Tiroler Wirtschaftslandesrat verantwortlich und erst im Juli 2022 wählte ihn die ÖVP Tirol zu ihrem Landesparteiobmann.„Auf diese langjährige Erfahrung kann nun Tirol bauen – und auch wir in Südtirol haben im neuen Tiroler Landeshauptmann weiterhin einen verlässlichen Freund als Ansprechpartner, dem die Zusammenarbeit innerhalb der Euregio wie seinem Vorgänger Günther Platter am Herzen liegt“, so Achammer.Das erklärte Motto von Anton Mattle, „Stabilität in der Krise – Erneuerung für Tirol“, bringe auch für unsere Nachbarn zwei der großen Herausforderungen der Gegenwart auf den Punkt. „Um diesen gerecht zu werden, braucht es gerade jetzt großen Einsatz und ebensolche Weitsicht“, betont Philipp Achammer. „Wir wünschen dem neuen Landeshauptmann und seinem Team alles Gute für die sicher harte Arbeit während der kommenden 5 Jahre – in der Landesregierung und weiterhin auch in der ÖVP Tirol. Dem nunmehrigen Alt-Landeshauptmann Günther Platter danken wir noch einmal für die stets freundschaftliche Zusammenarbeit.“