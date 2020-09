SVP Jugend: „Viele Kandidaten haben es geschafft“

Von 509 Kandidatinnen und Kandidaten unter 35 Jahren, haben 285 den Sprung in die Gemeindepolitik geschafft. Besonders hervorzuheben ist, dass 5 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter 35 Jahren alt sind (Dominik Oberstaller in Welsberg-Taisten, Peter Gasser in Klausen, Rafael Alber in Prad, Robert Tschöll in St. Leonhard und Sonja Anna Plank in Hafling).Die jüngste frisch gewählte Gemeinderätin Lea Casal ist 18 Jahre alt und kommt aus der Gemeinde Margreid.Die Junge Generation kommt in Anbetracht der Wahlergebnisse zum Schluss, dass die Stimme der Jugend gestärkt wurde und das es der Wunsch der Wähler ist, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen können.„Wenn wir das Ergebnis betrachten, dann ist für mich eines klar: Diese jungen Menschen müssen jetzt auch die Möglichkeit bekommen Verantwortung zu tragen. Deshalb fordert die JG alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, sowie alle Ortsgruppen auf, dem gute Ergebnis Rechnung zu tragen. Es liegt nun an den Vertretern vor Ort, dem Wählerwillen Folge zu leisten und mindestens einen Jung-Gemeinderat in den Gemeindeausschuss zu berufen.“, so der JG Vorsitzende Dominik Oberstaller.Die Junge Generation in der Volkspartei wünscht allen frisch gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten alles Gute und viel Motivation, Engagement und Freunde in den nächsten 5 Jahren.

stol