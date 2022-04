SVP-Krisengipfel: „Diese Aussagen sind vollkommen frei erfunden“

„ Die Aussage, dass dem Landeshauptmann voll der Rücken gestärkt worden wäre und andererseits der große Verlierer dieser Bürgermeisterkonferenz der Parteiobmann und das Tagblatt der Südtiroler wäre, ist frei erfunden. ” — Robert Alexander Steger, Bürgermeister von Prettau und Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal

Die Richtigstellung von Robert Alexander Steger an die „Neue Südtiroler Tageszeitung“ im Wortlaut:„In der ,Tageszeitung' vom heutigen 02.04.2022 auf Seite 2 und 3 wird unter der Überschrift ,Die Leviten gelesen' ein Artikel veröffentlicht zur vorgestern stattgefundenen Videokonferenz der SVP-Bürgermeisterkonferenz als Aussprache mit dem Parteiobmann und dem Landeshauptmann“, schreibt Steger.„In diesem offenen Austausch mit vielen Wortmeldungen war von keiner einzigen Wortmeldung eine Parteiergreifung für die eine oder andere Position erkennbar. Auch die Aussage, dass dem Landeshauptmann voll der Rücken gestärkt worden wäre und andererseits der große Verliererdieser Bürgermeisterkonferenz der Parteiobmann und das Tagblatt der Südtiroler wäre, ist frei erfunden“, heißt es weiter in der Richtigstellung.„Vielmehr wurde von allen Wortmeldungen sowohl dem Landeshauptmann als auch dem Parteiobmann voll der Rücken gestärkt und von allen Seiten ersucht gemeinsam weiterzuarbeiten.Auch die Aussage, dass die Botschaft klar gewesen sei, dass, wenn der Obmann den Landeshauptmann ,über die Klinge springen lässt, er selber weg ist', lässt sich nicht mit einer einzigen Wortmeldung oder Aussage in der Sitzung belegen und ist ebenfalls Ihre komplett freie Erfindung“, schreibt Steger in Richtung des Chefredakteurs der „Neuen Südtiroler Tageszeitung“, Artur Oberhofer.„Auch die nächste Aussage, dass einige Gemeindevertreter in der Sitzung offen damit gedroht hätten, bei den nächsten Gemeindewahlen mit einer Bürgerliste anzutreten, lässt sich auch mit keiner einzigen Wortmeldung belegen und entspringt auch offensichtlich Ihrem Wunschdenken Herr Oberhofer“, schreibt Steger wieder in Richtung Chefredakteur der „Tageszeitung“.„Auch die nächste Aussage in Ihrem erfundenen Artikel ist mit keiner einzigen Wortmeldung zu belegen. Die Bürgermeisterkonferenz hat weder dem Landeshauptmann noch dem Parteiobmann einen Auftrag erteilt, vor allem auch nicht betreffend bestimmter Personen wie, dass Thomas Widmann zurücktreten solle, oder die Bürgermeisterkonferenz sich gegen einen Misstrauensantrag gegen Gert Lanz ausgesprochen hätte. Diese Aussagen in Ihrem Artikel sind ebenso vollkommen freierfunden.“Die Aussage, dass keiner in der Konferenz den Kopf von Karl Zeller gefordert hätte, ist insofern korrekt, da in der Videokonferenz grundsätzlich keine Köpfe gefordert wurden, schreibt Steger.„Wahr ist vielmehr, dass in der Sitzung sowohl der Parteiobmann, als auch der Landeshauptmann gebeten wurden, im Sinne des Zusammenhaltes in der Partei zusammenzuarbeiten und auf allenEbenen die Sacharbeit einzufordern und gemeinsam zum Wohle der Partei die nötigen Schlussfolgerungen zu ziehen“, schreibt der Bürgermeister von Prettau und Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal weiter.„Beide wurden von sehr vielen Teilnehmern ersucht weiterzumachen und die Partei wieder zusammenzuführen. Die von ihnen gemeldete klare Parteinahme gab es nicht“, schreibt Steger.„Nach Rückmeldung des Vorsitzenden der Bürgermeisterkonferenz haben Sie sich auch nicht mit ihm vor diesem Artikel in Verbindung gesetzt und bereits mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Bürgermeisterkonferenz haben in unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe ihr Befremden über Ihren Artikel geäußert“, schreibt Steger in Richtung Oberhofer.„Der Artikel ist mit Ihrem Namen aber nicht als ihre Meinungsäußerung oder als Kommentar gekennzeichnet, sondern in der Aufmachung als Tatsachenbericht“, schreibt Steger. „Ich fordere Sie deshalb auf, diese meine Stellungnahme als Gegendarstellung vollinhaltlich undim selben Abschnitt und derselben Aufmachung in ihrer Zeitung abzudrucken“, so der Bürgermeister von Prettau an Artur Oberhofer.„Ich gehe gleichzeitig davon aus, dass Sie von vielen Sitzungsteilnehmern ähnliche Stellungnahmen und Richtigstellungsaufforderungen erhalten werden. Zudem ersuche ich die Journalistenkammer entsprechende Disziplinarmaßnahmen zu ergreifen.“Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier