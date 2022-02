SVP-Landtagsabgeordneter Tauber begrüßt Ende des Corona-Notstandes

„Speziell die Gastronomiebetriebe sind seit Ausbruch der Pandemie stark von den Corona-Auflagen betroffen und mussten teilweise hohe Umsatzverluste in Kauf nehmen. Der Zutritt zu den Gastbetrieben nur unter Vorweis des 2G-Green Pass hat zwar dazu geführt, dass diese Betriebe offenhalten konnten, andererseits mussten sie aber auch auf Gäste und somit Umsatz verzichten. Deshalb soll zunächst der Green Pass im Außenbereich von Gastronomiebetrieben vollständig abgeschafft werden und in der Folge schrittweise auch in den Innenbereichen“, unterstreicht Tauber.Positiv sieht der Landtagsabgeordnete auch die angekündigte Abschaffung der Farbzonen, nach denen aktuell die Regionen je nach epidemiologischer Lage eingeteilt werden. „Aus touristischer Sicht muss aber auch auf EU-Ebene die Farbeinstufung der Regionen je nach Infektionslage ein Ende haben und ebenso die Einstufungen der ausländischen Staaten durch das Robert Koch Institut in Deutschland. Ansonsten wird der internationale Tourismus weiterhin eingebremst sein“, sagt Tauber. Abschließend in seiner Presseaussendung betont Tauber nochmals die seit 2 Jahren geforderte einheitliche Reglementierung von Covidmaßnahmen und Reisefreiheit in der gesamten EU.

