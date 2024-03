SVP Meran: Gangart des neuen Quästors „stimmt uns zuversichtlich“

„Entschiedenes Vorgehen gegen Regelverstöße“

„ Dass der neue Quästor diese notwendigen Schritte unternimmt, ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger ” — Katharina Zeller, SVP-Vizebürgermeisterin von Meran

„Wir begrüßen die Gangart des neuen Quästors Paolo Sartori , der unmittelbar nach Amtsantritt bereits erste Maßnahmen gesetzt hat“, freut sich die SVP Meran in einer Aussendung. „So wurde seit Anfang März in Bozen bereits 3 Mal ein ,Daspo urbano' (Platzverweis bzw. Aufenthaltsverbot, Anm. d. Red.) verhängt – gleich oft wie im ganzen Jahr 2023 in Meran “, heißt es weiter.Außerdem habe der Quästor angekündigt, besonders entschieden gegen Männergewalt an Frauen vorzugehen. Auch in diesem Bereich habe er bereits erste Maßnahmen getroffen. „Der Einsatz von Präventions- und Abschreckungsmaßnahmen wie dem sogenannten ,Daspo urbano' zeigt ein entschiedenes Vorgehen gegen Regelverstöße und verdeutlicht die Bereitschaft, die vom Gesetz vorgesehenen Instrumente zu nutzen, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten“, kommentieren die Meraner SVP-Vertreter.„Es stimmt uns zuversichtlich, dass der neue Quästor die notwendigen Schritte unternimmt, um die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten und klar aufzuzeigen, wo Grenzen gesetzt werden müssen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger“ zeigt sich die Meraner SVP-Vizebürgermeisterin Katharina Zeller zuversichtlich.Abschließend gratulierte die SVP Meran den Quästor „herzlich zu seinem Amtsantritt und wünschen ihm alles Gute für seine Amtszeit. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Herausforderungen angehen und positive Veränderungen für unsere Gemeinschaft erreichen können.“