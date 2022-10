SVP: „Mit Calderoli jetzt auf das Gaspedal drücken“

„Wir haben aber auch Durchführungsbestimmungen in der Pipeline, bei denen wir aufs Gaspedal drücken möchten“, so Kompatscher.Reif für die Genehmigung durch den Ministerrat sind laut Senator Meinhard Durnwalder die Normen zum Landesregister fürs Ehrenamt, zur Sprache bei öffentlichen Wettbewerben sowie zur Staatsadvokatur.In der Warteschleife ist die Durchführungsbestimmung zu den Öffnungszeiten im Handel, mit denen das Land u.a. die Sonntagsschließungen selbst festlegen könnte. „Hier wurde auf politischer Ebene eine Einigung gefunden. Der Text muss angepasst und erneut von der Autonomiekommission genehmigt werden“, so Durnwalder.Auch zur Vorab-Prüfung von Kollektivverträgen im öffentlichen Dienst durch den Rechnungshof liegt ein Text vor. Nun liegt es an Calderoli, die Staatsvertreter in der 6er- und 12er-Kommission rasch zu ersetzen. Diese sind mit Regierungswechsel verfallen.