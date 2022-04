SVP muss um Mehrheit bei Abstimmung am Freitag zittern

In der Abhör-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle findet am Freitag eine Sondersitzung des Landtages statt, in der auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher über eine verkleinerte Landesregierung abgestimmt werden soll. 18 Stimmen braucht es dafür. Es könnte knapp werden.