SVP Nals sammelt rund 1300 Euro bei Benefiz-Frühschoppen

Bei einem kürzlich organisierten Frühschoppen auf dem Festplatz in Nals konnten insgesamt 1332 Euro an freiwilligen Spenden gesammelt werden. Dieses Geld wurde auf das Spendenkonto der Gemeinde zur Unterstützung der in Nals untergebrachten Flüchtlinge überwiesen.