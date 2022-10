SVP wird gegen Meloni stimmen – Aber keine „Fundamentalopposition“

Chance auf „fairen Dialog“

Fratelli-d'Italia-Vertreter Urzí: „Vorurteilsfreie Annäherung an Regierung“

2 Wochen nach der Parlamentswahl trafen sich SVP-Chef Philipp Achammer, die 5 SVP-Mandatare in Kammer und Senat sowie Landeshauptmann Arno Kompatscher gestern Mittag zur Aussprache über den Stand der Dinge in Rom. Sobald die Regierungsmannschaft von Giorgia Meloni feststeht, wird die SVP-Leitung die Entscheidung treffen. „In einem Punkt sind wir uns aber schon jetzt einig: Mit Fratelli d’Italia gibt es eine zu lange Vorgeschichte von Autonomie-Aussagen“, so Achammer.Dass die SVP beim Vertrauensvotum nicht für die Regierung Meloni stimmen würde, war klar. Diesmal reiche das Vertrauen aber nicht einmal für eine Enthaltung. „Derzeit können wir aufgrund der Erfahrungen mit der stärksten Regierungspartei einfach nicht anders, als Nein zu sagen“, sagt Achammer.Für ein Nein sprachen sich der Landeshauptmann, Julia Unterberger, Manfred Schullian, aber auch Dieter Steger aus. „Nach einem Wahlkampf, in dem wir uns klar gegen Meloni positioniert hatten, auf Enthaltung einzuschwenken, würde unsere Wählerschaft nicht verstehen“, sagt Steger. Zu glauben, mit einer Enthaltung groß weiterzukommen, sei illusorisch. Man rede mit jeder Regierung. „Einen Vertrauensvorschuss können wir aber nicht geben.“Zugeknöpft gibt sich Meinhard Durnwalder: „Im ersten Ablauf ein Nein geht in Ordnung. Danach braucht es aber einen realpolitischen Ansatz.“ Klarer wird Renate Gebhard. „Es gab Bedenken, ob es bei einem Nein überhaupt noch eine Gesprächsgrundlage mit der Regierung gibt. Schließlich wollen wir in Rom etwas weiterbringen.“ Momentan seien die Bedenken aufgrund einer Zusage des Fraktionssprechers der Fratelli d’Italia an Manfred Schullian jedoch ausgeräumt.„Unsere Nein-Stimme bedeutet nicht, dass wir in Fundamentalopposition gehen“, so Achammer. Im Moment überwiege die Skepsis, doch wolle man der Regierung eine Chance auf einen „fairen Dialog“ geben. „Wir schauen, wie sich die Regierung uns und der Autonomie gegenüber verhält“, so Achammer. Es gab erste Kontakte. „Vielleicht entwickelt sich ein Austausch, der auch dazu führen kann, dass wir unsere Haltung ändern.“Der regionale Fratelli-d'Italia-Koordinator und Neo-Parlamentarier Alessandro Urzí reagiert per Pressemitteilung: „Wenn es ein historisches und (wenn auch nicht gerechtfertigtes, so doch zumindest verständliches) Misstrauen der SVP gegenüber der italienischen Rechten gibt, so erwartet Fratelli d'Italia, dass eine loyale und vorurteilsfreie Konfrontation hergestellt wird.“Nachdem Giorgia Meloni in ihren Reden in Trient und Bozen die Bedingungen für die Beziehungen im Hinblick auf die verfassungsmäßig garantierte Autonomie festgelegt habe,müssten nun noch die strategischen Ziele der Regierung für Südtirol festgelegt werden: „Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um diejenigen handelt, die den lokalen Gebieten schon immer am Herzen lagen: der Schutz der Umwelt, die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, die Beachtung nachhaltiger Landwirtschaftsmodelle und das Raubtiermanagement, aber natürlich auch die Sozialpolitik, die Stadtplanung und die gleichberechtigte Aufwertung aller kulturellen und sprachlichen Komponenten des Territoriums.“Eine vorurteilsfreie Annäherung an die Regierung bei ihrem Amtsantritt „würde zweifellos genau das Vertrauensverhältnis fördern, das die Grundlage für jede pragmatische Herangehensweise an Probleme ist“, schreibt Urzí.