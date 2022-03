Achammer: Zeller und Perathoner müssen zurücktreten, Lanz wackelt

Die Abhör-Affäre fordert nun politische Opfer: Bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Montag traten SVP-Obmann Philipp Achammer und Landeshauptmann Arno Kompatscher an die Öffentlichkeit. Rücktrittsaufforderungen gingen an Christoph Perathoner und Karl Zeller. Was den Fraktionsvorsitzenden Gert Lanz anbelange, „so soll geklärt werden, ob er noch den Rückhalt hat.“