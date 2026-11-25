Gewählt wurden rund 1.550 Funktionäre. „Am Ende werden es wie 2021 gut 2.000 sein: Die SVP hat gehalten“, so Obmann Dieter Steger. Angestiegen ist der Anteil der Damen, die nun ein Drittel der Funktionärsbasis stellen.<BR \/><BR \/>Das Geschäftsmodell der einst großen Volksparteien ist europaweit in der Krise: Immer weniger Menschen engagieren sich dauerhaft als Parteimitglied, was die Bindungs- und Mobilisierungskraft der Parteien verringert. Gegen diesen Trend kämpft auch die SVP an, verteidigt ihre kapillare Verankerung in der Bevölkerung aber erneut. 223 ihrer 255 Ortsgruppen haben am Wochenende ihre Ortsausschüsse neu bestellt. 32, davon 20 im Unterland, werden dies erst im Frühling tun. <BR \/><BR \/>Mit einer Wahlbeteiligung von 64 Prozent gelang es der SVP, fast zwei Drittel ihrer Mitglieder zur Stimmabgabe zu bewegen. Das sind zehn Prozent mehr als vor fünf Jahren. Damals steuerten die Grabenkämpfe in der SVP auf ihren Höhepunkt hin, jetzt herrscht Ruhe. Zuzuschreiben ist das Plus aber wohl auch der zeitgemäßen Online-Wahl, auf die 115 Ortsgruppen in Kombination mit einer Urnenwahl am Wochenende zurückgegriffen haben. „Allemal zeigt es, dass die SVP allen Unkenrufen zum Trotz lebt“, sagt Obmann Dieter Steger. <BR \/><BR \/>Die höchste Wahlbeteiligung weist laut SVP-Landesgeschäftsführer Martin Karl Pircher mit 93,5 Prozent St. Felix auf. Es folgen Deutschnofen mit 92 Prozent, Wengen mit 90,5 Prozent und Lichtenberg im Vinschgau mit 89,1 Prozent. Mobilisiert haben aber auch städtische Ortsgruppen wie Zwölfmalgreien in Bozen mit 86,7 Prozent. <BR \/><BR \/>Gewählt wurden 1.550 Funktionäre. 23 Prozent sind über 60 Jahre alt, 21 Prozent unter 33 (Junge Generation). Die jüngste Gewählte ist erst 16 Lenze jung und gehört dem Ortsausschuss Klausen an. Stolze 92 Jahre alt ist SVP-Urgestein Maria Messner, die es wieder in den Ortsausschuss Niederrasen schaffte. Zugelegt haben die Funktionärinnen in der Volkspartei. Lag ihr Anteil bisher bei 27 Prozent, so stieg er nun auf 31,2 Prozent.<BR \/><BR \/>Die neu bestellten Ortsgruppen haben nun 60 Tage Zeit, um ihre konstituierende Sitzung abzuhalten, auf der die Ortsobleute gewählt werden. Den Ortsausschüssen können bis zu sechs zusätzliche Rechtsmitglieder (soziale Mitte, Wirtschaft, Landwirtschaft, Frauen, Jugend, Senioren) angehören. Hinzu kommt das ranghöchste SVP-Mitglied der Gemeindeverwaltung. Um alle einzubinden, wird sehr oft auch der oder die erste Nichtgewählte in den Ortsausschuss kooptiert. <BR \/><BR \/>Mit der Wahl in den verbliebenen 32 Ortsausschüssen kommen im Frühling 200 Funktionäre dazu. „Am Ende werden es wie 2.021 über 2.000 Ehrenamtliche sein, die in schwierigen Zeiten bereit sind, sich in den kommenden fünf Jahren einbringen“, meint Obmann Steger.