SVP-Obmann Dieter Steger zeigt sich mit der Beteiligung zufrieden. „Diese hohe Wahlbeteiligung ist ein eindrucksvolles Zeichen dafür, wie lebendig unsere Partei ist“, erklärt er. Sie zeige, dass die Mitglieder bereit seien, in punkto Parteiarbeit mitzumischen und mitzuentscheiden.<BR \/><BR \/>Nach internen Angaben haben sich neben bisherigen Funktionären auch neue und jüngere Mitglieder für eine Mitarbeit in den Ortsausschüssen entschieden. Insgesamt könne die SVP weiterhin auf rund 2000 Funktionärinnen und Funktionäre auf Ortsebene zählen, erklärte Landessekretär Harald Stauder.<BR \/><BR \/>Die Ortsgruppen hätten eine wichtige Funktion als Schnittstelle zwischen Bevölkerung und Partei, betont Obmann Dieter Steger. Die Vertreter vor Ort seien „Seismographen unserer Gesellschaft“ und würden wahrnehmen, welche Themen und Probleme für die Menschen relevant seien.<BR \/><BR \/>Auch Stauder verweist auf die Bedeutung des direkten Austauschs mit der Bevölkerung: „Über unsere Ortsgruppen erfahren wir unmittelbar, was die Menschen beschäftigt.“ Die unterschiedlichen Anliegen und Interessen zusammenzuführen, sei eine wichtige Aufgabe, der es nachzukommen gilt.