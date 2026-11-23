Bei rund 57 Prozent lag die Wahlbeteiligung am späten Sonntagnachmittag in Schlanders. Dabei wurde die Möglichkeit zur Online-Stimmabgabe stärker genutzt als die Wahl vor Ort: „Rund 36 Prozent der Wahlberechtigten haben vorab digital abgestimmt, 20,6 Prozent dann am Wochenende im Wahllokal“, erklärt SVP-Ortsobmann Dieter Pinggera.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387899_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Das Angebot, seine Stimme digital abzugeben, anstatt persönlich zur Wahlurne zu schreiten, wurde auch in Leifers gut angenommen. So hätten mehr Menschen von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch gemacht als bei den vergangenen Ortsausschusswahlen vor fünf Jahren, weiß Ortsobfrau Marlene Hofer. „Bei einigen Mitgliedern ist der Zugangscode per Post nicht rechtzeitig vor der Wahl angekommen, die Parteizentrale hat sich dieser Fälle jedoch rasch angenommen und eine Lösung gefunden“, so Hofer.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387902_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Noch keine Tendenzen zur Wahlbeteiligung kamen gestern am späten Nachmittag aus Sterzing. „Wir müssen noch abwarten, die Stimmauszählung dürfte genauere Daten liefern“, räumte Ortsobmann Daniel Seidner ein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387905_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Dass die Methode der Online-Wahl, die heuer erstmals zur Anwendung kam, bei einigen zu technische Schwierigkeiten geführt haben könnte, befürchtet Katharina Zeller, Bürgermeisterin und Ortsobfrau des Ausschusses Meran Stadt. In Meran lag die Wahlbeteiligung in den vier Ortsgruppen im Durchschnitt bei 48 Prozent. „Das entspricht zwar in etwa der Beteiligung bei anderen Wahlen, für die SVP werte ich sie aber eher als gering“, so Zeller. Rückmeldungen zufolge seien einige Mitglieder mit dem neuen Wahlmodus nicht zurechtgekommen oder über den Wahltermin nicht ausreichend informiert gewesen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387908_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>In einigen Ortsgruppen wird hingegen erst später gewählt. So öffnen etwa in Niederdorf die Wahllokale erst am 12. Jänner, wie SVP-Ortsobmann Simon Burger berichtet. Auch erst im Jänner werden die Ausschüsse in den Gemeinden Mals und Stilfs gewählt.<BR \/><BR \/>Der Großteil der Ortsgruppen hat die Wahl dagegen bereits hinter sich: Online konnten die Stimmen vom 17. bis 19. November abgegeben werden, die Urnenwahl lief bis gestern um 18 Uhr. Die Ergebnisse dürften in diesen Tagen vorliegen.