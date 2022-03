SVP-Parlamentarier: „Surreal, dass wir eigentlich hilflos sind, auch wenn wir Hilfe zusichern“

Foto: © ANSA / LaPresse / Roberto Monaldo

Senatorin Julia Unterberger – für den Anlass in die Nationalfarben der Ukraine gehüllt.

„Es wirkt surreal. Dichtgedrängt sitzen Senatorinnen, Senatoren und Abgeordnete in der Aula von Montecitorio, die Regierungsbank ist vollbesetzt, Ministerpräsident Draghi im Zentrum, neben ihm Außenminister Di Maio und Verteidigungsminister Guerini, Inhaber der gewichtigsten und schwierigsten Ressorts in Zeiten des Krieges, denn anderes als Krieg ist es nicht“, schildert der Kammerabgeordnete„Präsident Selenskyj spricht zum italienischen Parlament und zum italienischen Volk aus einer Stadt im Würgegriff eines Kriegsherrn, dessen Namen er nicht einmal nennt. Er erzählt, vor dieser Ansprache mit Papst Franziskus gesprochen zu haben, der ihm Verständnis gezeigt habe, dass ein Volk Frieden will und um des Friedens willen kämpft und sich wehrt. Er beschreibt die Lage, ruhig, aber nicht gelassen. Er spricht von den 117 Kindern, die diesem Krieg bis jetzt zum Opfer gefallen sind und den Kindern, die der Verantwortungslosigkeit des Aggressors noch zum Opfer fallen werden, von den vielen Toten und Verletzten. Er spricht von den Leiden eines Volkes, von den Zerstörungen, von den verminten Meeren und den Gefahren, die davon für alle ausgehen. Er spricht davon, dass die Lebensmittel knapp werden, dass eine Aussaat in Zeiten des Krieges auf verwüsteten Feldern nicht möglich und eine Ernte auf verbrannter Erde nicht vorstellbar sind, er fordert rigorose Maßnahmen auch gegen jene, die sich im Dunstkreis dieses Kriegsherrn aufhalten und davon profitieren.“Schullian weiter: „Das ukrainische Volk wurde zum ukrainischen Heer, sagt Selenskyj, und Kriegsszenarien werden plötzlich real, geschildert von einem Staatsmann aus einem heimgesuchten Land. Selenskyj bedankt sich für die Unterstützung Italiens und auch für die Aufnahme von Flüchtlingen, deren Rückkehr in die Heimat er sich erhofft, er weiß die Gastfreundschaft und den Familiensinn der Italiener zu schätzen.“ Selenskyj habe Mariupol mit Genua verglichen: „Er malt aus, wie es wäre, würde Genua beschossen und müssten Zehntausende aus der Stadt fliehen, zu Fuß, mit Autos, in Bussen. Friede wolle sein Land, um diese Heimat wiederaufzubauen, die Felder zu entminen und die Zerstörungen des Krieges zu beseitigen. ,Ehre der Ukraine‘, damit endet die Ansprache“, so Schullian.Minutenlanger Applaus – „nicht für seine Darstellung, sondern als Geste und Ausdruck der Solidarität sind die Antwort von uns allen, bis Ministerpräsident Draghi klare Worte findet, den Kriegsherrn Putin beim Namen nennt und weitere und verstärkte Unterstützung auch militärischer Art zusichert, was von Guerini durch eindeutige Gestik bestätigt und bekräftigt wird. Italien wird an der Seite der Ukraine stehen und die Integration in die Europäische Union unterstützen, ohne dies von Bedingungen abhängig zu machen, so Draghi, der den Kampf der Ukrainer als Kampf für die Freiheit von uns allen bezeichnet.“Schullian beschreibt eindringlich: „Der Applaus hält noch an, da ist Selenskyj schon vom Bildschirm verschwunden. Wer weiß, welche militärischen Entscheidungen oder Hiobsbotschaften auf ihn warten.Surreal wirkt die Situation, surreal die Vorstellung, dass jemand mit uns spricht, hinter dessen Rücken ein Krieg tobt, Panzer auffahren und Bomben fallen. Surreal und beklemmend auch die Vorstellung, dass wir außen vor stehen und eigentlich hilflos sind, auch wenn wir Hilfe zusichern.“Auch Senatorin, Vorsitzende der Autonomiegruppe, war bei der Videoschalte im Parlament anwesend: „Die Worte Draghis und die Begrüßung durch das Parlament zeigen unmissverständlich, dass Italien weiterhin auf der richtigen Seite, nämlich der der Ukraine, stehen wird.“ Draghi habe zu Recht bekräftigt, dass Italien weiterhin jede erdenkliche Hilfe anbieten und sich vor allem für einen raschen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union einsetzen werde.Unterberger: „Wir müssen uns vor Augen halten, dass dieser Angriff Russlands auf die Ukraine auch eine Bedrohung der Grundprinzipien der europäischen Lebensform darstellt. Wir müssen die Ukraine weiterhin mit allen erdenklichen Mitteln unterstützen und die Aufnahme der Millionen von Flüchtlingen, die ihr Land verlassen mussten, gewährleisten. Gleichzeitig müssen wir unsere Bemühungen um eine Beendigung des Konfliktes verstärken. Heute sind sich die Ukraine und Italien näher als je zuvor.“Die Forderung von Präsident Wolodymyr Selenskyj an „das freie Europa“ kann Senatornachvollziehen: „Nämlich, dass Europa und Italien weitere Sanktionen gegen den russischen Aggressor aussprechen werden.“ Der Aggressor Putin könne nur gestoppt werden, „wenn die Sanktionen so stark sind, dass sie die russische Wirtschaft kollabieren lassen. Wenn das nicht gelingt, dann geht Selenskyj davon aus, dass der Krieg noch lange dauern wird.“ Selenskyj kämpfe mit seinem Volk an vorderster Front für Freiheit und Demokratie, gegen Autokratie und Diktatur, sagt Steger.