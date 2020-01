SVP-Parlamentarier treffen Nationalratspräsident Sobotka

Die SVP-Parlamentarier Julia Unterberger, Dieter Steger, Manfred Schullian, Renate Gebhard und Albrecht Plangger sowie Landeshauptmann Arno Kompatscher waren am Mittwochabend zu Gast in der österreichischen Botschaft in Rom.