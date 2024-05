SVP-Parlamentarier treffen Söder in Rom

„Der bayerische Ministerpräsident hatte sich anfangs sehr kritisch gegenüber Giorgia Meloni und ihre postfaschistische Partei geäußert und Manfred Weber für seine Annäherung an Meloni heftig kritisiert.Nun hat er Meloni in Rom selbst getroffen und sein anfängliches Bild, wie viele andere, teilweise revidiert“, schreibt SVP-Senatorin Julia Unterberger in einer Aussendung.Nach seinem Treffen mit Meloni hatte Markus Söder dann am heutigen Freitag einen Austausch mit den Vertreten aus Südtirol. „Es war ihm wichtig auch unsere Meinung und Erfahrungen mit der italienischen Regierung unter Meloni zu erfahren“, lautet es in der Aussendung.Die beiden Parlamentarier Unterberger und Steger gaben daher genaue Auskünfte, vor allem über die geplante Wiederherstellung der Autonomie zum Zeitpunkt der Streitbeilegung.Gesprochen wurde auch über den Transitstreit am Brenner und die Migrationsproblematik. Zudem kamen auch kontroverse Themen auf den Tisch: Julia Unterberger kritisierte „das Genderverbot und die Haltung in bestimmten Klimafragen der CSU , vor allem was den Konsum von Fleisch anbelangt. Insgesamt war es jedoch ein sehr freundschaftliches Gespräch.“Vor allem waren sich die Gesprächspartner einig, dass alle demokratischen Parteien sich dem fortschreitenden Rechtsextremismus zur Wehr setzen und für ein geeintes starkes Europa kämpfen müssen.