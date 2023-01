SVP-Parteiausschuss: „Die Weichen für das Frühjahr sind gestellt“

Verhaltenskodex beschlossen

Martin Karl Pircher ist neuer Landessekretär

Inhaltlich beriet der Parteiausschuss heute vor allem über 2 Dinge: Wahlordnung und Themenklausur.„Im Wesentlichen geht es darum, dass wir dem Spitzenkandidaten den nötigen Schwung mitgeben und dass die Nominierung der anderen Kandidaten zügig und geordnet erfolgt“, betont Parteiobmann Philipp Achammer. Damit sei der Weg für die inhaltliche Arbeit frei.„Unser Anspruch ist es, gemeinsam gute inhaltliche Positionen auszuarbeiten und Antworten auf die großen Herausforderungen zu geben.“ Deshalb sei auch die Themenklausur am kommenden Samstag ein wichtiger erster Schritt.Nach Beratungen wurde heute der Verhaltenskodex vom Parteiausschuss verabschiedet. „Vieles was heute mit dem Kodex beschlossen wurde, ist im Grundsatz bereits im Statut verankert. Mit diesem wurde einiges präzisiert und ein zusätzliches Mehr an Klarheit geschaffen.“, unterstreicht Philipp Achammer.Künftig werden alle Kandidaten auf den Listen der Südtiroler Volkspartei diesen unterzeichnen. Verstöße dagegen werden von den Parteigremien geahndet.Bei der Sitzung vollzog das Gremium außerdem die Stabübergabe von Stefan Premstaller an den neuen Landessekretär Martin Karl Pircher.