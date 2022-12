SVP reicht Misstrauensantrag gegen Bürgermeister Josef Nöckler ein

„Wiederholtes Umgehen des Gemeinderats und Alleingänge des Bürgermeisters“

Für Schließung des Cascade gebe es keinen Beschluss des Gemeinderats

Der Grund des Streits: das Hallenbad Cascade. - Foto: © mt

„Mehrere Kündigungen heraufbeschworen“

„Drohungen des Bürgermeisters gegenüber Gemeinderäten“

Die 7 Gemeinderäte der SVP in Sand in Taufers – Kurt Egger, Benjamin Knapp, Wolfgang Mair, Hans Christian Oberarzbacher, Helmuth Stocker, Thomas Unterkofler und Walter Weger – reichten am Freitagnachmittag schriftlich einen Misstrauensantrag gegenüber den Bürgermeister Josef Nöckler sowie vom Artikel 19, Absatz 4 der Satzung der Marktgemeinde Sand in Taufers vorgesehen, gegen den gesamten Ausschuss der Markgemeinde ein.Die Begründung: „Der Gemeinderat ist das oberste Organ einer Gemeinde. Durch wiederholtes Umgehen des Gemeinderates, sowie von Teilen des Gemeindeausschusses und seinen ,Alleingängen' hat Bürgermeister Nöckler unser Vertrauen verloren“, heißt es in dem Schreiben.In der Sitzung des Gemeindeausschusses vom 3. November 2022 habe der Bürgermeister seinen Entschluss zur Schließung der Bäderstruktur „Cascade“ für den 20. November mitgeteilt, heißt es in dem Schreiben weiter. Hier erfahren Sie mehr zum Fall Cascade. „Für diese Entscheidung gibt es weder einen Beschluss des Gemeinderats noch einen Beschluss des Gemeindeausschusses. Der Bürgermeister hat seinen alleinigen Entschluss mitgeteilt, den am 31.12.2022 mit der Sport Center GmbH auslaufenden Konzessionsvertrag nicht mehr zu verlängern.“Er habe aufgrund der kontinuierlichen Pressemitteilungen über eine bevorstehende Schließung mehrere Kündigungen von Seiten des Personals heraufbeschworen, betonen die 7 SVP-Gemeinderäte in ihrem Misstrauensantrag.Zudem könne man keine Maßnahme erkennen, die auf eine baldige Öffnung der „Cascade“ schließen lasse, heißt es weiter. „Die von der Ratsfraktion der SVP am 23.11.22 eingeforderten Maßnahmen wurden weder ernst genommen, diskutiert noch umgesetzt.“Und weiter: „Es gab andauernde Drohungen des Bürgermeisters gegenüber Gemeinderäten. Beschlüsse des Gemeinderates – sofern dem Bürgermeister nicht genehm – werden kaum oder sehr schleppend umgesetzt.“„Eine fruchtbare Zusammenarbeit der unterzeichnenden Gemeinderäte mit dem Bürgermeister ist somit nicht mehr möglich. Wir sprechen deshalb Bürgermeister Nöckler unser Misstrauen aus.“