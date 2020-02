SVP schickt Walcher ins Bozner Bürgermeister-Rennen

Eine Entscheidung im SVP-Koordinierungsausschuss war am Montag schon von vorne herein klar, eine andere hart umstritten. Luis Walcher wird am 3. Mai als Bürgermeisterkandidat für das Edelweiß ins Rennen gehen – ob auf einer oder 3 kleinen SVP-Listen ist weiterhin unklar.