SVP-Senatorin Unterberger: „Zeit für Lockerung“

„Die Regierung hat zu Recht strenge Maßnahmen eingeführt, als die Pandemie begann, aber jetzt befinden wir uns in einer völlig anderen Phase, in der fast alle europäischen Länder die Beschränkungen aufheben und zur Normalität zurückkehren. Das muss auch Italien tun“, so SVP-Senatorin Julia Unterberger in Ihrer Stimmabgabeerklärung im Senat über die Covid-Maßnahmen.„Das Dekret, das wir heute absegnen spielte eine wichtige Rolle, als die vierte Welle losging, aber es hat wenig Sinn die Maßnahmen mit der sich nähernden warmen Jahreszeit beizubehalten. In dieser wird das Virus ohnehin, auch ohne Impfstoff, gebremst, erst recht jetzt, wo wir eine hohe Durchimpfungs- und Genesungsrate aufweisen. Daher sollten wir die strengen Covid- Regeln lockern“, so Unterberger.„Wir müssen den Super-Green-Pass an manchen Orten ganz abschaffen und sonst wieder den Basis Green Pass anwenden. Wir müssen die Teilnahmebeschränkungen für Veranstaltungen aufheben und die Regeln für die Quarantäne lockern. Auch sollten wir die Ffp2-Masken in geschlossenen Räumen durch chirurgische Masken ersetzen, und in den Sommermonaten vollständig abschaffen.“„Diese Überlegungen gelten besonders für Schulen“, fährt Unterberger fort. „Im Kindesalter sind Ffp2-Masken, wie auch der Wissenschafts- und Fachausschuss feststellte, problematisch.“„Die Autonomiegruppe war“, wie Unterberger hervorhob, „eine der ersten, die eine differenzierte Anwendung der Restriktionen im Verhältnis zu den Infektionszahlen forderte, die von Green Pass, 2G-Modell und Impfpflicht sprach.“„Wir haben uns weder den kategorischen Befürwortern von Schließungen, noch von Öffnungen angeschlossen, haben immer auf der Grundlage der tatsächlichen Gegebenheiten entschieden, und tun es auch jetzt.Wir stimmen zwar für dieses Dekret, jedoch mit dem Bewusstsein, dass seine Funktion im Wesentlichen erschöpft ist. Wir müssen die Maßnahmen wieder lockern, um so weit als möglich zur Normalität zurückzukehren“, sagte die SVP-Senatorin Julia Unterberger.

