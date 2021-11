SVP-Senioren: „Mit 3. Impfung die 4. Welle brechen“

„Mit Bedauern und großer Sorge müssen wir feststellen, dass die Zahlen der Infektionen in den letzten 2 Wochen in Südtirol leider wieder rasant gestiegen sind. Die Lage ist sehr ernst. Jeder, dessen vollständige Impfung 6 Monate zurückliegt, sollte sich rasch für seinen Schutz für die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus anmelden. Unterschätzen Sie diese Krankheit nicht, riskieren Sie nichts und lassen Sie sich impfen!“, appelliert der Vorsitzende der SVP-Seniorenbewegung.„Wir alle können etwas dafür tun, damit sich die Situation des Herbsts und Winters 2020 nicht wiederholt. Wir haben heuer ein Instrument das Virus wirksam zu bekämpfen und das ist die Impfung!“, fasst Otto von Dellemann die Situation zusammen.Vor einem Jahr sei die Situation noch eine völlig andere gewesen, es gab noch keine Impfung und damit noch keinen Ausweg aus der Pandemie. „Heute haben wir eine Impfung mit sicheren und wirksamen Impfstoffen. Nur dank der Impfungen ist die Lage in den Krankenhäusern heuer noch unter Kontrolle und man erreicht nicht die traurigen Werte des letzten Winters“, so von Dellemann.Daten aus Israel, England und den USA haben gezeigt, dass bei Personen höheren Alters und bei Personen mit bestimmten Vorerkrankungen die Schutzwirkung gegen die Delta-Variante mit der Zeit nachlasse. Deswegen sei eine dritte Impfdosis nach mehr als einem halben Jahr nun für bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr nur möglich, sondern dringend empfohlen.„Wir befinden uns am Beginn der vierten Welle. Deshalb nochmals mein dringender Appell an die Generation 60+: Wir wissen, dass man durch die 'Booster Impfungen' die 4. Welle sehr wohl brechen kann. Alle deren vollständige Impfung 6 Monate zurückliegt, sollen sich bitte die Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Es liegt in der Hand jedes Einzelnen, das Angebot anzunehmen und sich und seine Mitmenschen zu schützen“, betont Dellemann eindringlich.

