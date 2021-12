„Dieser Rücktritt war unausweichlich“

Am Freitagmorgen verkündete Jasmin Ladurner – wie berichtet – ihren Rücktritt vom Amt als Abgeordnete des Südtiroler Landtags.Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Spesenabrechnung seitens der Abgeordneten Jasmin Ladurner zu Tage getreten sind, ist diese in Absprache mit dem SVP-Obmann Philipp Achammer von ihrem Amt als Abgeordnete des Südtiroler Landtags zurückgetreten, heißt es in de Mitteilung.„Dieser Rücktritt war aufgrund des fehlerhaften Verhaltens von Frau Ladurner unausweichlich. Gleichzeitig hat Frau Ladurner mit ihrem schnellen Rücktritt eine konsequente und verantwortungsbewusste Entscheidung getroffen, die es anzuerkennen gilt. Im Namen der Südtiroler Volkspartei bedanke ich mich bei Frau Ladurner für Ihre Arbeit, die sie in den vergangenen 3 Jahren im Südtiroler Landtag geleistet hat“, schreibt SVP-Obmann Philipp Achammer.

stol