SVP-Stunk auch in Meran – „Verbissen gegen mich gearbeitet“

Burggräfler Paukenschlag: Bis vor wenigen Tagen war der Burggräfler SVP-Bezirksobmann Martin Ganner fest entschlossen, am 11. April bei der SVP-Bezirkswahl erneut um dieses Amt zu kämpfen und gegen Rosmarie Pamer anzutreten. Gestern der Rückzieher. Im Interview mit s+ erklärt er, warum er das Handtuch wirft, was er nun vorhat und was er vom derzeitigen Zustand der SVP hält. + von Luise Malfertheiner