„SVP-Wahlkampfteam von Auftrag an andere Agentur nichts gewusst“

Thomas Widmann: Ja, das stimmt.Widmann: Auch das ist richtig.Widmann: So weit ich mich erinnern kann, ja.Widmann: Das weiß ich nicht. Das müssen Sie die fragen, die den Auftrag gegeben haben oder die Agentur selbst, von wem sie beauftragt worden ist. Die SVP hat dieser Agentur jedenfalls den Auftrag für den Wahlkampf nicht gegeben.Widmann: Die Rechnungen für diese Agentur, die ohne Wissen des SVP-Wahlkampfteams für diesen anderen Wahlkampf beauftragt worden war, sind an die SVP gegangen.Widmann: Ja.Widmann: Ich weiß nicht mehr, ob's genau so viel war. Das müssten Sie die Partei oder die Agentur fragen.Widmann: Ebenfalls die SVP. Das Aufhängen der Plakate ist dann ja ordnungsgemäß erfolgt und wurde ebenfalls von der Partei bezahlt.Widmann: Ja, das stimmt. Jeder Wahlkampf wurde und wird auch von Spendern unterstützt und dank dieser erst ermöglicht. Und in dem Zuge ist es auch richtig, dass Spender ihren Wunsch äußern können, wen sie mit ihrer Spende im Wahlkampf unterstützen wollen.Widmann: Weil es mein Job als Wahlkampfleiter der SVP war und ist, die Dinge intern zu halten. Vor dem U-Ausschuss hat der SVP-Obmann (Philipp Achammer, Anm. d. Red.) gesagt, man solle mich anhören. Dazu ist es ja bekanntlich nicht mehr gekommen, da der Ausschuss aufgelöst wurde. Wenn ich nun aber, wie geschehen, im Landtag öffentlich gefragt werde, auch wenn ich nicht anwesend war, und Sie die dort gestellten Fragen nun an mich richten, dann gebe ich auch öffentlich und korrekt eine Antwort.Interview: Michael Eschgfäller