SVP will Führung in 101 Gemeinden halten

SVP-Obmann Philipp Achammer betonte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass es die SVP-Führung in 101 der 116 Gemeinden zu halten gelte.Ein erklärtes Ziel für die SVP sei es, mehr Frauen als Bürgermeisterinnen einsetzen zu können. Die SVP soll „jünger, weiblicher und sozialer werden“, betonte Achammer.„Rezept dieser Wahl, die eine Persönlichkeitswahl und Spiegelbild der Gesellschaft ist, ist die Öffnung der Partei, die deshalb alle Interessierten über die Aktion 'Mach mit!' einlädt, sich zu beteiligen und zu kandidieren“, so der SVP-Obmann.In Bozen wird Vizebürgermeister Luis Walcher als Bürgermeisterkandidat für die SVP zur Wahl antreten. Gewählt wird in insgesamt 113 Gemeinden, weil 3 bereits gewählt haben.

stol/ansa