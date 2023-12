Bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SVP, FdI, Lega, Freiheitlichen und La Civica stehen heute 2 wichtige Etappen an: Die „Bosse“ treffen sich zur Mittagszeit in Bozen, am Abend kommen dann SVP-Ausschussmitglieder, SVP-Bürgermeister und SVP-Ortsobleute in Nals zusammen, um das Ergebnis aus den Koalitionsverhandlungen gemeinsam zu beurteilen.