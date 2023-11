SVP zieht erste Lehren aus der Wahl-Schlappe „Aufholbedarf bei Inhalt, Struktur, Kommunikation“

Erstes Treffen der SVP-Arbeitsgruppe, die nach der Wahlschlappe nicht nur deren Gründe erforschen, sondern auch unmittelbare Vorschläge auf den Tisch bringen soll. Besser werden will die SVP inhaltlich, in der Einbindung ihrer eigentlich breit aufgestellten Parteistruktur und in der Kommunikation – also fast in allem.Die SVP ist unter 100.000 Stimmen gerutscht. Auf ihrer ersten Sitzung durchleuchtete die 10-köpfige Arbeitsgruppe mit Landeshauptmann, Obmann, stark gewählten neuen Mandataren, Vertretern aus Bezirken, Gemeinden und Ortsgruppen aller Gemeinden, in denen die SVP bei 30 Prozent oder gar darunter lag. „Vor allem in der Peripherie ist es uns nicht gelungen, Menschen neu anzusprechen“, sagt Obmann Philipp Achammer. Bürgerlich-konservative Wähler wanderten ab.Die SVP ist mit ihren Richtungen und Ortsgruppen eigentlich sehr breit aufgestellt. Bei der Mutter aller Schlachten, wie die Landtagswahl oft genannt wird, hätte sie überall aktiviert werden sollen. „Wir sind weit davon entfernt, Verantwortung abzuwälzen, doch hat dies leider nicht überall geklappt“, so Achammer.Verbessern will die SVP ihre Kommunikation: Es brauche eine Social-Media-Strategie für die Jugend. Manche Mitglieder hören nur von der SVP, wenn das „Kartl“ zu zahlen ist. „Was nicht Schuld einzelner, sondern eine Gesamtaufgabe ist“, so Achammer. Die SVP überlegt, wieder ein Mitteilungsblatt wie die frühere „ZiS“ aufzulegen.