Senat: SVP zwischen den Stühlen

Aus Protest Abstimmung fern geblieben

Heute zu Konsultationen beim Staatspräsidenten

Weder bei der Mehrheit, und auch nicht richtig Teil der Opposition, sitzt die SVP damit im Senat zwischen allen Stühlen.Bis zum Schluss hatte man auch Hochtouren verhandelt, ob für Durnwalder nicht doch wieder ein Platz als Präsidialsekretär herausschauen könnte. Und dennoch stand die SVP am Ende mit leeren Händen da. Die beiden größten Oppositionsparteien haben nämlich beschlossen, die Ämter unter sich aufzuteilen. „PD und 5 Sterne haben uns beschieden, dass sie alle der Opposition zustehenden Ämter für sich beanspruchen würden“, sagt Julia Unterberger, Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat.Dabei hatte es tags zuvor noch recht gut für eine Wiederwahl Durnwalders ausgesehen. „Aber hier in Rom können sich die Dinge schnell ändern“, sagt der lapidar. „Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Entscheidung von PD und 5-Sterne-Bewegung zur Kenntnis zu nehmen.“ Dabei wäre es innerhalb der Opposition durchaus üblich, den einen oder anderen Posten abzugeben. „Aber sie haben das diesmal eben so entschieden“, so Durnwalder. Zwar sei ihm beschieden worden, dass man in einem zweiten Moment die Anzahl der Posten aufstocken könne und er somit – wie bereits in der vergangenen Legislatur – ins Senatspräsidium nachrücken könne. Er habe aber wenig Hoffnungen, dass das auch diesmal der Fall sei, so Durnwalder. Und wenn, dann geschehe das wohl nicht so schnell.Das Verhalten von PD und 5-Sterne-Bewegung „ist ein Zeichen von Ausgrenzung und Arroganz, das dem Pluralismus und dem korrekten Funktionieren des parlamentarischen Lebens schadet“, ärgert sich Unterberger. Aus Protest blieben die 7 Mitglieder der Autonomiefraktion dann der Wahl zur Besetzung der Präsidiumsämter fern. Auch Luigi Spagnolli und Pietro Patton – bekanntlich beide PD-Vertreter und Mitglied in der Autonomiegruppe – haben sich dem Protest gegen ihre eigene Partei angeschlossen.Zwar befindet man sich mit Italia Viva-Azione um Ex-Premier Matteo Renzi und Carlo Calenda, den Moderaten und den Grünen in einem Boot. Dennoch sitzt die SVP damit im Senat nun zwischen allen Stühlen: Zur Mitte-rechts-Mehrheit zählt sich die Volkspartei sicher nicht, und auch in der Opposition scheint man außen vor zu sein.„Ein denkbar schlechter Start“, sagt auch Unterberger. Wenn das schon so beginne, dann möchte sie gar nicht wissen, wie das weitergehe. „In der Opposition scheint das Motto derzeit zu sein: jeder gegen jeden“, sagt auch Durnwalder. „Da werden wir erst schauen müssen, wie wir uns da verhalten.“Fernbleiben von der Wahl und Protest scheinen aber Wirkung gezeigt zu haben. Bei einem Treffen der Vorsitzenden der Senatsfraktionen brachte Unterberger das Thema der Nichtberücksichtigung von gleich 3 Oppositions-Fraktionen bei der Wahl der Präsidialämter noch einmal aufs Tapet. Am Ende war man sich einig, dass es nun doch so schnell als möglich eine Aufstockung der Ämter geben soll. Laut Unterberger wurde beschlossen, dass raschestmöglich eine entsprechende Norm dafür ausgearbeitet werden soll.Heute geht es für die Autonomiegruppe im Senat erst einmal zu Staatspräsident Sergio Mattarella. Dieser hat alle Senatsfraktionen zu einer ersten Konsultationsrunde eingeladen. Große Konsultationen würden es nicht sein, zumal die Mehrheitsverhältnisse bereits feststünden, und wohl auch schon klar sei, wer die nächste Regierung bilden werde, prophezeit Durnwalder. „Wir werden Mattarella vom Verhalten der beiden großen Oppositionsparteien bei der Wahl um die Präsidialposten berichten und ihm gegenüber dann auch unsere Bedenken gegen die faschistische Regierung äußern“, nimmt Fraktionssprecherin Unterberger vorweg. Viel erwarte sie sich vom Gespräch mit Mattarella aber auch nicht.