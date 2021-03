Syrien meldet israelischen Raketenbeschuss bei Damaskus

Die Raketen seien am Dienstagabend aus den israelisch besetzten Golanhöhen auf Ziele im Raum Damaskus abgefeuert worden, sagte ein syrischer Militärvertreter laut einem Bericht der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana.Die syrische Luftabwehr habe die meisten Raketen unschädlich gemacht. Es habe keine Verletzten gegeben.Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von Explosionen über der syrischen Hauptstadt. Staatsmedien zufolge handelte es sich dabei um Schüsse der syrischen Luftabwehr.Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte galt der Angriff 2 Munitionslagern iranischer Kämpfer in Syrien.Seit Beginn des Syrien-Konflikts vor 10 Jahren hat Israel wiederholt Ziele in Syrien beschossen. Immer wieder galten die Angriffe auch Stellungen iranischer Kämpfer. Iran ist ein wichtiger Verbündeter des syrischen Machthabers Bashar al-Assad.

apa