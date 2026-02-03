Gestern trafen Kräfte der Übergangsregierung bereits in Hassaka ein, dem bisherigen Verwaltungszentrum der kurdischen Gebiete. Ein Konvoi mit Sicherheitskräften sei am Nachmittag in Kamishli in Nordsyrien nahe der türkischen Grenze eingetroffen, hieß es. Um mögliche Spannungen zu vermeiden, wurde zuvor von den SDF eine Ausgangssperre für den Tag verhängt.<BR \/><BR \/>Während des syrischen Bürgerkriegs haben sich die Kurden im Norden und Nordosten des Landes eine Selbstverwaltung aufgebaut. Nun sollen die kurdischen Institutionen einem Zentralstaat unterstellt werden. Ein am Freitag verkündetes Abkommen sieht einen schrittweisen Integrationsprozess zwischen den Institutionen Nord- und Ostsyriens und dem syrischen Staat vor.<BR \/><BR \/>Die Aufgabe der Kräfte des Innenministeriums bestehe darin, die „Integration zu unterstützen und die Koordination zwischen unseren Institutionen und dem Staat zu gewährleisten“, sagte SDF-Kommandant Maslum Abdi.