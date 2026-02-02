Reporter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten am frühen Montagnachmittag einen Konvoi von mehr als 30 Fahrzeugen des Innenministeriums, der sich auf die Stadt zubewegte. <BR \/><BR \/>Zwei Insider bestätigten kurz darauf den Einmarsch. Die Regierungstruppen sollen in staatlichen Gebäuden in der sogenannten Sicherheitszone von Hasaka stationiert werden.<BR \/><BR \/>Damit beginnt die Umsetzung eines von den USA unterstützten Waffenstillstandsabkommens, das die Eingliederung der kurdischen Gebiete unter die Kontrolle von Damaskus vorsieht. Die am Freitag verkündete Einigung sieht eine schrittweise Integration kurdischer Kämpfer in die Streitkräfte der Regierung vor.