Tag der Autonomie 2020: Südtirols Natur und Landschaft im Fokus

Natur- und Landschaftsschutz als besondere Bereiche der Landesautonomie stehen am 5. September, dem Tag der Autonomie in Südtirol, im Mittelpunkt. Wie jedes Jahr gibt es dazu auch ein spezielles Programm für alle Bürger.Die Menschen in Südtirol sind eng mit der Natur verbunden und nicht umsonst wurde mit verschiedenen Schutzmaßnahmen für den Erhalt der alpinen Landschaft gesorgt. Natur- und Landschaftsschutz im autonomen Bewusstsein hat das Land Südtirol seit der Zeit des 1. Autonomiestatutes begleitet, in der das 1. Landesgesetz zum Landschaftsschutz in Kraft trat.Die 7 Naturparks des Landes aber auch der Nationalpark Stilfserjoch spielen als Botschafter der Naturverbundenheit, der Artenvielfalt und des Erhalts der alpinen Landschaften und Kulturen eine wichtige Rolle.Am Tag der Autonomie sind die Mitglieder der Landesregierung vor Ort: Der Landeshauptmann sowie alle Landesräte werden am 5. September ein Naturparkhaus oder eines der 4 Nationalparkhäuser besuchen und sich dort mit den Besuchern und Bürgern treffen.Der 5. September ist in Südtirol der Tag der Autonomie. Im Jahr 1946 haben der österreichische Außenminister Karl Gruber und der italienische Ministerpräsident Alcide Degasperi genau an diesem Tag den Pariser Vertrag unterzeichnet.Darin verpflichtet sich Italien, eine „autonome regionale Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt“ zum Schutz der in Südtirol lebenden sprachlichen Minderheiten zu gewähren. Der Vertrag markiert damit den 1. Meilenstein auf dem Weg zur heutigen Autonomie.

lpa/stol