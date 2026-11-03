<h3>\r\n48-Jähriger nach Unfall auf BBT-Baustelle gestorben<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1380786_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einem schweren Unfall auf der Baustelle für den Brennerbasistunnel (BBT) in Steinach am Brenner in Nordtirol am gestrigen Montag ist ein 48-jähriger Arbeiter in der Innsbrucker Klinik seinen Verletzungen erlegen. Ein Stapel mit hohlen Schachtfertigteilelementen war außerhalb des Tunnels aus unbekannter Ursache umgefallen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/48-jaehriger-nach-unfall-auf-bbt-baustelle-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Die Teile landeten daraufhin auf dem 48-Jährigen.<\/a><h3>\r\nHackerangriffe in ganz Europa: Auch auf Geschäft in Kastelruth?<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1380789_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach einer Reihe von Cyberangriffen auf Supermärkte in mehreren Ländern Europas und in Italien gibt es nun auch in Südtirol einen ersten Verdachtsfall. Am gestrigen Montagmorgen ist es in der Konsumgenossenschaft Kastelruth zu einer plötzlichen Störung gekommen, bei der die Temperaturen der Kühl- und Gefrieranlagen kurzzeitig nach oben geschnellt sind. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hackerangriffe-in-europa-cyberangriff-auch-auf-geschaeft-in-kastelruth" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu.<\/a> Neben der Konsumgenossenschaft in Kastelruth traf es auch einen Familienbetrieb in Völs am Schlern. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/der-kuehlschrank-war-so-warm-wie-ein-ofen-noch-ein-hacker-opfer-in-suedtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier geht es zum Artikel.<\/a><h3>\r\nBombenalarm an Bord – Flieger muss notlanden<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1380792_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Warschau ist ein aus London kommendes Flugzeug wegen einer Bombendrohung außerplanmäßig auf dem kleineren Flughafen Modlin gelandet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bombenalarm-an-bord-flieger-muss-notlanden" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der Flughafen wurde vorübergehend geschlossen, wie ein Sprecher dem Sender TVN24 mitteilte.<\/a><h3>\r\nGestrandet am Flughafen von Neapel: „Daniel“ weiß nicht, wer er ist<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1380795_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Er hat kein Geld, keine Ausweispapiere und offenbar keine Erinnerung an sein früheres Leben. Seit mehr als einem Monat hält sich ein etwa 30-jähriger Mann am Flughafen Neapel-Capodichino auf. Er gibt an, Schwede zu sein und „Daniel“ zu heißen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/gestrandet-am-flughafen-von-neapel-daniel-weiss-nicht-wer-er-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie er nach Italien kam, was ihm widerfahren ist und wie seine wahre Identität lautet, ist jedoch ungeklärt.<\/a><h3>\r\nBären-Begegnung: Zwei Jäger sitzen auf Hochsitz fest<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1380798_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zu einem Zwischenfall mit einem Bären ist es am frühen Montagabend in der Ortschaft Prapolo oberhalb von Molveno im Trentino gekommen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/baeren-begegnung-zwei-jaeger-sitzen-auf-hochsitz-fest" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Zwei junge Jäger saßen fest, weil sich das Raubtier in der Nähe ihrer Hochsitze aufhielt und die Stelle nicht verlassen wollte.<\/a>