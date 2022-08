Taiwan: China simuliert bei Manöver Angriff auf Hauptinsel

China setzte seine am Donnerstag begonnenen Manöver rings um Taiwan am Samstag wie geplant fort. Der Fokus liege darauf, die Angriffsfähigkeiten zu Lande und zur See zu testen, teilte das Einsatzkommando Ost am Samstag mit. Die Übungen würden nördlich, südwestlich und östlich der Insel ausgeführt. Sie sollen bis Sonntagmittag dauern.Als Reaktion auf die Angriffsübungen schickte Taiwans Militär Flugzeuge, Warnungen über Funk und mobilisierte Raketenabwehrsysteme, um die chinesischen Flugzeuge zu verfolgen, wie das Verteidigungsministerium in Taipeh berichtete. Zahlreiche Militärmaschinen und Kriegsschiffe hätten in der Nähe Taiwans operiert. Einige von ihnen hätten die inoffizielle, aber meist von beiden Seiten respektierte Mittellinie in der Taiwanstraße überquert.Allein am Vortag hatte die Volksbefreiungsarmee eine „Rekordzahl“ von 68 Militärmaschinen und 13 Marineschiffen in Gewässer nahe der Insel geschickt, wie Taiwans Militär berichtete. Außenminister Joseph Wu verurteilte „diese gefährliche Eskalation der militärischen Bedrohung, die Frieden und Stabilität in der Region zerstört“.