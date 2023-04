Taiwan sichtete nach Manöver-Ende noch Kriegsschiffe Chinas

Den Angaben zufolge machte das Ministerium gegen 11 Uhr (5 Uhr MESZ) neun Kriegsschiffe und 26 Flugzeuge im Umkreis der Insel aus. Peking hatte am Montag sein 3-tägiges Manöver vor Taiwan für beendet erklärt. Bei den Militärübungen wurden nach chinesischen Angaben unter anderem die Abriegelung der Insel und Angriffe auf dort gelegene „Schlüsselziele“ geübt. Dem staatlichen chinesischen Fernsehsender CCTV zufolge waren vor Taiwan mehrere dutzend Militärflugzeuge im Einsatz.Das Verteidigungsministerium in Taipeh gab an, es habe am Montag 12 chinesische Kriegsschiffe und 91 Militärflugzeuge vor der Insel gesichtet. Unter den Flugzeugen seien Kampfjets und Bomber, hieß es aus Taipeh.Das chinesische Manöver folgte auf ein Treffen der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen mit dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, vergangene Woche. Nach der Begegnung nahe Los Angeles hatte Peking „entschlossene und energische Maßnahmen“ angekündigt.