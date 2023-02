Tajani: „Mehr Geld zu zahlen, ist eine negative Botschaft an die Unternehmen“

Nach Ansicht des Ministers sollte die EZB ihre Geldpolitik ändern. „Ich bin mit den Entscheidungen der EZB zur Eindämmung der Inflation nicht einverstanden. Der Preis des Geldes steigt in Europa genauso wie in Amerika, aber die Inflation in den USA ist auf interne Ursachen zurückzuführen, während die Inflation in Europa durch den Krieg in der Ukraine verursacht wird. Dafür sind wir nicht verantwortlich, das ist kein internes Problem. Mehr Geld zu zahlen, ist eine negative Botschaft an die Unternehmen. Meiner Meinung nach sollte die Politik der EZB geändert werden“, sagte Tajani, der der Regierungspartei Forza Italia angehört.Für die März-Zinssitzung hat die EZB bereits eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt in Aussicht gestellt. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat zuletzt erneut auf die hohe Inflation hingewiesen und die Notwendigkeit weiter steigender Leitzinsen bekräftigt.